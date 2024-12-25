Ростовский суд отправил «айдаровца» в колонию на 18 лет

Бывшего бойца батальона «Айдар» — признанного в России террористической организацией — осудили в Южном окружном военном суде. Об этом сообщает пресс-служба ЮОВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Черныш вступил в «Айдар» на погранпункте Новопсков (ЛНР) в 2019 году. Он прошел обучение, в том числе, по обращению со взрывными устройствами. Черныш получил обмундирование, оружие, а затем заступил на охрану мест дислокации террористического батальона.

По обвинениям в участии в ТС и прохождении в нем обучения подсудимого приговорили к 18 годам колонии. Первые 3 года своего срока Черныш проведет в тюрьме.

Дмитрий Ковалевский