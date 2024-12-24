Глава ВТБ Костин рассказал об угрозе банкам со стороны маркетплейсов

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин считает, что российские банки ощущают «определенную угрозу» в связи с созданием маркетплейсами собственных финансовых структур. По его словам, у маркетплейсов есть односторонние преимущества, что ставит банки в невыгодное положение.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вы знаете, я думаю, что банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую вот из того, что называется у нас e-commerce, это вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки. Вот, но они, конечно, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества»,— сказал господин Костин в подкасте «Легкие деньги» на «Первом канале».

Он отметил серьезность такого расхождения в преимуществах и подчеркнул необходимость выравнивания конкурентных условий. При этом, по его словам, маркетплейсы, конкурируя с почтой, также используют собственное преимущество, поскольку они не имеют таких же ограничений.

«Они вообще остались как бы вне регулирования, которое есть у банков, которое есть у почты. Поэтому здесь, наверное, нужно посмотреть»,— добавил он.

По данным Банка России, в сентябре 2024 года собственный капитал Яндекс-банка вырос почти вдвое — с 8,9 млрд руб. до 17,3 млрд руб., установив рекорд роста среди российских банков. Другие банки, принадлежащие крупнейшим маркетплейсам, также показали хорошую динамику этого показателя.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Площадная докапитализация».