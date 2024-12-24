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Строительство развязки у «Калины» планируют завершить до конца 2025 года

Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге планируют завершить к концу 2025 года, заявил мэр Алексей Орлов на встрече с главными редакторами уральских СМИ. По его словам, стоимость самих работ на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом выросла на 1 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Какие сложности возникли? Во-первых, это проект 2014 года. Не было учтено огромное количество сетей, которые нужно вынести, а это дополнительные затраты. Проект переработанный вновь зашел на экспертизу и у нас примерно на 20% выросла стоимость – это еще 1,3 млрд руб. плюсом. Сегодня цена зафиксирована, работы ведутся. Надеюсь, что мы к концу 2025 года этот объект полностью сдадим»,—заявил Алексей Орлов. Он добавил, что работы планируют завершить раньше срока, так как нормативный срок строительства с учетом нового проекта и экспертизы — июль 2026 года.

Работами занимается московская компания «АльмакорГруп». Осенью этого года стало известно, что Арбитражный суд Москвы ввел одну из процедур банкротства — процедуру наблюдения в отношении компании «АльмакорГруп». Ранее заявлялось, что работы будут завершены в конце 2024 года. Министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев объяснял, что банкротство компании повлияло на сроки ввода объекта.

Мария Игнатова, Николай Яблонский

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