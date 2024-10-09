Толкачев: банкротство подрядчика повлияло на сроки сдачи развязки у «Калины»

Банкротство компании «АльмакорГруп», которая занимается строительством развязки у концерна «Калина», повлияло на сроки ввода объекта, рассказал на пресс-конференции министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев. «Мы вместе с городом ищем те возможности, которые помогут нам в кротчайшие сроки юридически перезаключить контракт. Либо это все-таки будет структура тех, кто руководит нынешним подрядчиком, либо это будет другая структура, но мы к этому сегодня идем»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Толкачев добавил, что съезды с развязки, которые должны присутствовать по проекту, находятся «под большим вопросом». «В ближайшее время, до конца годы, мы сможем ответить, в какие сроки мы перезаключим контракт и как это все будет выглядеть. Для всех понятен момент, что сегодня главная точка напряжения в Свердловской области, это развязка у "Калины", мы это видим и понимаем»,— подчеркнул министр.

Ранее на сайте Арбитражного суда Москвы появилась информация о начале процедуры наблюдения в отношении компании «АльмакорГруп». После нее суд принимает решение о признании компании банкротом. Отмечается, что «АльмакорГруп» должен около 25 млрд руб. семи кредиторам. В начале сентября налоговая приостановила операции по счетам организации в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признавал, что компания испытывает проблемы в связи с удорожанием материалов и ростом цен.

Напомним, компания «АльмакорГруп» начала строительство путепроводов в мае 2022 года. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. Сумма контракта на строительство— 6,36 млрд руб. Заявлялось, что реконструкцию планируют полностью завершить в декабре 2024 года.

Василий Алексеев