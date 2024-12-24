ЦБ назвал опасным снижение ключевой ставки из-за дефицита рабочей силы

Банк России считает, что дешевые кредиты, даже если их направят в инвестиции, не обеспечат незамедлительно производителей дополнительными ресурсами. В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей низкие ставки обострят конкуренцию за эти ресурсы и в итоге приведут к росту не производства, а издержек.

Центробанк объяснил свою позицию в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), выдержки из которого приводит «РИА Новости». «Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно»,— говорится в документе.

Банк России также выступил против увеличения объемов льготного финансирования. При перегреве экономики и ограничении физических ресурсов это потребует еще большего повышения ключевой ставки для возвращения инфляции к целевым 4%. Платой за увеличение льготного кредитования станет более высокая стоимость кредита для несубсудируемых заемщиков, считает регулятор. ЦБ выступил за строгие ограничения в льготном кредитовании.

Центробанк на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На следующем заседании регулятор либо вновь оставит ставку на текущем уровне, либо повысит ее.

О том, как власти пытаются бороться с ростом цен,— в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».