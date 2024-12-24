Сокращение наличествует

К началу декабря 2024 года сегмент кредитов наличными достиг минимумов за пять лет по средним срокам выдаваемых кредитов и одобряемых сумм при максимуме средних ставок. Интерес к инструменту теряют и банки (на фоне ужесточения требований регулятора), и заемщики (на фоне рекордных ставок). При этом изменения конъюнктуры в ближайшее время ни банкиры, ни эксперты не ждут — Банк России хотя и не повысил ключевую ставку, но пока не смягчил риторику относительно необходимости охлаждения потребкредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ноябре средний срок выдаваемого кредита наличными снизился до 24 месяцев, что стало минимальным показателем с начала 2019 года. При этом средневзвешенные ставки, как и полная стоимость кредита (ПСК), достигли максимумов за пять лет — 30,4% годовых и 31,7% годовых соответственно. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По данным БКИ, в первой половине декабря тренды сохранились — сроки кредитов снизились до 21 месяца, а средневзвешенные ставки выросли еще на 0,6 п. п.

На этом фоне банки продолжают резко сокращать размер одобряемых кредитов. По данным ОКБ, в ноябре он составил чуть больше 140 тыс. руб., тогда как в октябре превышал 172 тыс. руб., а во втором квартале устойчиво превышал 200 тыс. руб. Причем в первой половине декабря показатель рухнул до 101 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022 года.

Снижая сроки кредитов и их объемы, «банки пытаются снизить свои кредитные риски», считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Чем выше срок кредита при текущих высоких ставках, тем выше вероятность "вызревания" портфеля на долгосрочном горизонте и роста просрочки»,— говорит эксперт.

На фоне ужесточения регулирования необеспеченного кредитования физлиц со стороны Банка России и затяжного периода высокой ключевой ставки банки сократили выдачи, так как заемщиков, соответствующих требованиям регулятора по долговой нагрузке, осталось не так много. По данным ОКБ, в ноябре 2024 года банки выдали всего 1,38 млн кредитов наличными. Ниже количество выдач было только в весенние месяцы 2022 года. Сами заемщики также не спешат брать кредиты по таким ставкам. «Стабильную нисходящую тенденцию помесячного спроса на кредиты наличными мы фиксируем с середины 2024 года. В ноябре по отношению к октябрю число оставленных пользователями "Банки.ру" заявок снизилось на 17%, а за 22 дня декабря спрос упал еще на 43%»,— отмечает руководитель направления экспертной аналитики маркетплейса Инна Солдатенкова.

И несмотря на тот факт, что на последнем заседании Банк России вопреки ожиданиям участников рынка сохранил ключевую ставку на уровне 21% (см. “Ъ” от 21 декабря), ожидать смягчения условий выдачи по кредитным продуктам для физлиц не стоит, считают эксперты. «Во второй половине 2024 года ввиду ощутимого удорожания кредитов, отмены большей части государственных льготных программ и существенного ужесточения Банком России макропруденциального регулирования, направленного на охлаждение розничного кредитования и обеспечение финансовой стабильности, объемы выдач во всех сегментах кредитов падают»,— отмечает гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Учитывая сохранение всех этих факторов, а также фактор сезонности начала года, ожидать восстановления темпов и объемов кредитования физлиц в ближайшее время не стоит, заключает он.

В банках также не ожидают существенного изменения условий по кредитам наличными в ближайшей перспективе. «Это связано с тем, что ставки привлечения клиентов на сберегательные продукты остались на высоком уровне, что в свою очередь сохранило высокую себестоимость привлечения клиентов для банков, закладываемую в кредитные ставки»,— отмечают в ВТБ. По данным Банка России, уже в первой декаде декабря средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков превысила 22% годовых, а к середине месяца госбанки подняли ставки еще выше (см. «Ъ-Онлайн» от 17 декабря). При этом высокие ставки по кредитам «приводят к тому, что даже клиенты, ранее привлекательные для банков, переходят в категорию заемщиков с долговой нагрузкой более 50%», указывают в ВТБ.

Полина Трифонова