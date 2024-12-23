Главные новости за 23 декабря. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область заняла 12 место в рейтинге субъектов федерации. Всего регион получил 63,26 балла.

Власти Ростова сократили количество подземных укрытий. Их стало меньше практически в два раза.

Двое жителей Азовского района пойдут под суд за убийство благородных оленей. им грозит до 5 лет лишения свободы.

Первым замглавы администрации Ростова назначен Алексей Потешкин. На этом посту он сменил Юрия Овчинникова.

На администрацию Новочеркасска подан иск о взыскании 700 тысяч рублей за воду. Иск подала ООО «Экологические технологии».

Администрацию Ростова покинула замглавы по соцвопросам Елена Кожухова. Чиновница ушла на пенсию.

Донское ГУФСИН опровергло слухи о недопустимом «общении» женщин и мужчин в камерах СИЗО-1. Сведения о том, что некий сотрудник приводил девушек в мужские камеры за 100 тыс. ру. не соответствует действительности.

Спрос на украшения с символом Года Змеи среди ростовчан вырос вдвое. Россияне предпочитают «змеиные» ювелирные изделия из серебра с фианитами.

В Ростовской области пресекли деятельность террористической группировки. Экстремисты призывали мусульман не участвовать в СВО.

Донские депутаты увеличили расходы бюджета в 2025 году на 30 млрд рублей. Профицит казны сократился с 8 млрд руб. до 27 млн руб.