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Двое жителей Азовского района пойдут под суд за убийство благородных оленей

Азовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых будут судить за незаконную охоту (ч. 2 ст. 258 УК РФ ). Об этом сообщает прокуратура Ростовской области в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, осенью 2024 года на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района обвиняемые застрелили из ружья двух особей благородного оленя. Разрешения на отстрел копытных у них не было.

По подсчетам следователей, охотничьим ресурсам государства был нанесен ущерб на 560 тыс. рублей.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 258 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сергей Иванов

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