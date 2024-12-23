Двое жителей Азовского района пойдут под суд за убийство благородных оленей

Азовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых будут судить за незаконную охоту (ч. 2 ст. 258 УК РФ ). Об этом сообщает прокуратура Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, осенью 2024 года на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района обвиняемые застрелили из ружья двух особей благородного оленя. Разрешения на отстрел копытных у них не было.

По подсчетам следователей, охотничьим ресурсам государства был нанесен ущерб на 560 тыс. рублей.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 258 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сергей Иванов