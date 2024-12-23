Спрос на украшения с символом Года Змеи среди ростовчан вырос вдвое

В канун Нового года в Ростове на 55% вырос спрос на украшения с символом грядущего года — змеей. Как следует из аналитики торговой сети SOKOLOV, донская столица замкнула десятку лидеров по росту продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом по стране интерес к ювелирным изделиям со змеями вырос вдвое. Чаще всего покупатели предпочитают «змеиные» украшения из серебра со вставками фианита — этот камень выбирает половина потребителей. В 2024 году на 49% вырос спрос на броши с символом наступающего года и на 25% на соответствующие колье.

Средний чек изделий со змеями вырос по стране на 17% до 3 тыс. руб., в Ростове медианная цена таких украшений составила 2,3 тыс. руб.

Исследователи отметили и увеличившийся спрос на ювелирную продукцию зеленого цвета — символа 2025 года — на 43%. Среди камней пользуются популярностью изумруды, агаты и фианиты.

Дмитрий Ковалевский