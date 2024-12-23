Власти Ростова сократили список подземных укрытий
Власти донской столицы обновили список заглубленных помещений на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, их число сократилось.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
В марте 2024 года в списке было указано 2181 укрытие. На конец декабря текущего года их число сокрталоь до 1470.
В список вошли укрытия в многоквартирных домах, подземных переходах и нежилых помещениях социального назначения, к которым относятся больницы, рынки, а также детсады.
Как писал «Ъ-Ростов», после ракетного удара по Таганрогу в декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ для жителей города разместят QR-код. Он будет вести на весь адресный перечень укрытий.