Власти Ростова сократили список подземных укрытий

Власти донской столицы обновили список заглубленных помещений на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, их число сократилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В марте 2024 года в списке было указано 2181 укрытие. На конец декабря текущего года их число сокрталоь до 1470.

В список вошли укрытия в многоквартирных домах, подземных переходах и нежилых помещениях социального назначения, к которым относятся больницы, рынки, а также детсады.

Как писал «Ъ-Ростов», после ракетного удара по Таганрогу в декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ для жителей города разместят QR-код. Он будет вести на весь адресный перечень укрытий.

Анастасия Казуков