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обновлено 08:06

Ростовская область вошла в топ-20 итогового рейтинга регионов России

Эксперты издания «РИА Новости» подготовили итоговый рейтинг 2024 года российских регионов. Согласно исследованию, Ростовская области заняла 12-е место из 85. Всего регион получил 63,26 балла.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По итогам 2023 года донской регион набрал 58,6 балла и располагался на три позиции ниже.

В текущем году топ возглавила Москва (86,48). На втором месте — Санкт-Петербург (83,37). Замыкает тройку Московская область (77,99).

При составления рейтинга оценивались такие факторы, как качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда и материальное благополучие населения.

Анастасия Казуков

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