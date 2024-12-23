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Донские депутаты увеличили расходы бюджета в 2025 году на 30 млрд рублей

Принятый во втором чтении проект бюджета Ростовской области на 2025 год увеличил расходы региона в сравнении с первоначальным вариантом на 30,8 млрд руб. до 363,3 млрд руб., практически сравняв их с доходами. Таким образом, профицит бюджета сократился с 8 млрд руб. до 27 млн руб. — информирует пресс-служба донского Заксобрания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выросли запланированные траты на социальную сферу до 237 млрд руб.: в образование в следующем году областные власти вложат 94,3 млрд руб. Расходы на здравоохранение увеличились ко второму чтению с 36 млрд руб. до 39,7 млрд руб.

Кроме того, в план бюджета вошли и анонсированные врио губернатора выплаты многодетным и молодым семьям. Всего депутаты утвердили 48 правок. Напомним, в первом чтении регион планировал доходы в размере 241 млрд руб., ко второму чтению они также увеличились на 22 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский

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