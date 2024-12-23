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Первым замглавы администрации Ростова назначен Алексей Потешкин

Первым заместителем главы администрации Ростова назначен Алексей Потешкин. Ранее он занимал должность заместителя Алексея Логвиненко по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Алексей Потешкин является уроженцем Новочеркасска. Он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление в агропромышленном комплексе».

После завершения учебы Потешкин пошел на работу в органы внутренних дел РФ. Там он служил с 1997 по 2022 года. Он занимал различные должности, а с 2019 года возглавлял отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России.

В 2022 году Потешкин был назначен начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова. В 2023 году он стал заместителем главы администрации взаимодействию с административными органами, ГО и ЧС.

Должность первого замглавы освободилась в октябре этого года, когда в отставку по собственном желанию ушел Юрий Овчинников. Его обязанности после отставки исполнял как раз Алексей Потешкин.

Роман Никитин

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