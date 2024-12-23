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Администрацию Ростова покинула замглавы по соцвопросам Елена Кожухова

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова ушла на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Свою карьеру в муниципальных органах Кожухова начала еще в 1998 году. Она работала в администрациях Ворошиловского и Пролетарского районов города. А в 2015 году возглавила департамент социальной защиты населения. В конце того же года она получила должность заместителя главы администрации и курировала вопросы экологии и гражданской обороны.

В 2017 году Елену Кожухову назначали заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поблагодарил своего бывшего зама от лица всех ростовчан. Он отметил, что она сильный и принципиальный руководитель, а ее опыт еще пригодится городу.

«Поэтому уверен, отдохнув, она продолжит служение родному городу», – заявил Логвиненко.

Исполнять обязанности замглавы по социальным вопросам будет начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Отметим, что слухи об отставке Елены Кожуховой появились еще в ноябре этого года, но тогда чиновница отметила, что уходить из администрации не собирается.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что первым заместителем главы администрации Ростова был назначен Алексей Потешкин.

Роман Никитин

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