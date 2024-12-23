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На администрацию Новочеркасска подан иск о взыскании 700 тысяч рублей за воду

ООО «Экологические технологии» подала иск к комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска о взыскании около 700 тыс. руб. долга за воду. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ресурсоснабжающая организация требует средства за холодное водоснабжение и водоотведение, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 39,5 тыс. руб.

Суд установил, что исковое заявление было подано с нарушением требований, а именно отсутствуют документы, подтверждающие направление другим участника дела копий заявления. Суд вынес определение об оставлении заявления без движения. Истец должен устранить нарушения до 17 января 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о требовании АО «Водоканал Ростова-на-Дону» взыскать с исправительной колонии № 15 в Батайске 1,6 млн руб. за сброс сточных вод.

Ева Китаева

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