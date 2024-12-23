Донское ГУФСИН опровергло слухи о недопустимом «общении» женщин и мужчин в камерах СИЗО-1
Информация о том, что некий сотрудник ростовского СИЗО-1 за плату в 100 тыс. руб. приводил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры не соответствует действительности, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Главного управления ФСИН по Ростовской области.
Эта информация сегодня с утра стала распространяться в ростовских СМИ со ссылкой на Telegram-канал Shot.
«В результате проведенных сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области проверочных и оперативно-розыскных мероприятий информация, изложенная в публикации, не подтвердилась», - заявили в пресс-службе.