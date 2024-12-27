Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрывались даже пейджеры

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке

Фото: AP

Фото: AP

Прошедший год на Ближнем Востоке ознаменовался большой войной между Израилем и его противниками. Продолжались боевые действия в Газе, начавшиеся после кровавого рейда боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Одной из поворотных точек конфликта стала ликвидация Израилем лидера и идеолога «Хамаса» Исмаила Хании, убитого 31 июля ракетным ударом в Тегеране, где он находился по случаю инаугурации нового президента Ирана.

В сентябре усилилось противостояние с проиранским движением «Хезболла», которое поддержало «Хамас». 17 сентября израильские спецслужбы провели беспрецедентную спецоперацию: в Ливане у членов «Хезболлы» массово взорвались пейджеры, а на следующий день — рации. Погибли более 35 боевиков, а 4,5 тыс. получили ранения (см. фото). Израильская армия 27 сентября нанесла авиаудар по бункеру в Бейруте, убив многолетнего лидера и идеолога «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Иран решил отомстить еврейскому государству за эти убийства, и 1 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар, который, впрочем, как и атака в апреле 2024-го, был отбит. Тогда же — в ночь на 1 октября — Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана, параллельно ликвидируя ее командиров. 27 ноября между Ливаном и Израилем было заключено соглашение о прекращении огня. Между тем разгром «Хезболлы» и ослабление самого Ирана, на военную помощь которых опирался режим в Сирии, позволило антиправительственным силам в течение десяти дней свергнуть правительство Башара Асада.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...