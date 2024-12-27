Взрывались даже пейджеры

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Прошедший год на Ближнем Востоке ознаменовался большой войной между Израилем и его противниками. Продолжались боевые действия в Газе, начавшиеся после кровавого рейда боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Одной из поворотных точек конфликта стала ликвидация Израилем лидера и идеолога «Хамаса» Исмаила Хании, убитого 31 июля ракетным ударом в Тегеране, где он находился по случаю инаугурации нового президента Ирана.

В сентябре усилилось противостояние с проиранским движением «Хезболла», которое поддержало «Хамас». 17 сентября израильские спецслужбы провели беспрецедентную спецоперацию: в Ливане у членов «Хезболлы» массово взорвались пейджеры, а на следующий день — рации. Погибли более 35 боевиков, а 4,5 тыс. получили ранения (см. фото). Израильская армия 27 сентября нанесла авиаудар по бункеру в Бейруте, убив многолетнего лидера и идеолога «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Иран решил отомстить еврейскому государству за эти убийства, и 1 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар, который, впрочем, как и атака в апреле 2024-го, был отбит. Тогда же — в ночь на 1 октября — Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана, параллельно ликвидируя ее командиров. 27 ноября между Ливаном и Израилем было заключено соглашение о прекращении огня. Между тем разгром «Хезболлы» и ослабление самого Ирана, на военную помощь которых опирался режим в Сирии, позволило антиправительственным силам в течение десяти дней свергнуть правительство Башара Асада.