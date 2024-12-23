Объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что с черноморского побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. т грунта, загрязненного мазутом из потерпевших крушение танкеров. По его словам, прогнозируется, что объем загрязненной почвы может вырасти до 200 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецтехника во время сбора мазута на пляже

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Спецтехника во время сбора мазута на пляже

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Объем (загрязненного грунта.— "Ъ"), который прогнозируют специалисты, может составить до 200 тыс. т — сейчас специалисты вывезли только 14 тыс.»,— заявил господин Козлов на совещании в Анапе (цитата по каналу «Звезда»). Он пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации испорченной земли.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива из-за шторма. Один моряк погиб, остальных эвакуировали. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Два судна суммарно перевозили около 9 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов. По состоянию на вчерашний день, 22 декабря, в Краснодарском крае очистили 39 км береговой линии, всего загрязнено около 60 км.

Подробности — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».