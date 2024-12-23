Объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн
Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что с черноморского побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. т грунта, загрязненного мазутом из потерпевших крушение танкеров. По его словам, прогнозируется, что объем загрязненной почвы может вырасти до 200 тыс. т.
Спецтехника во время сбора мазута на пляже
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
«Объем (загрязненного грунта.— "Ъ"), который прогнозируют специалисты, может составить до 200 тыс. т — сейчас специалисты вывезли только 14 тыс.»,— заявил господин Козлов на совещании в Анапе (цитата по каналу «Звезда»). Он пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации испорченной земли.
15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива из-за шторма. Один моряк погиб, остальных эвакуировали. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Два судна суммарно перевозили около 9 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов. По состоянию на вчерашний день, 22 декабря, в Краснодарском крае очистили 39 км береговой линии, всего загрязнено около 60 км.
Подробности — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».