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Коммерсантъ FM
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Объем загрязненного грунта с побережья Кубани может достичь 200 тыс. тонн

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что с черноморского побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. т грунта, загрязненного мазутом из потерпевших крушение танкеров. По его словам, прогнозируется, что объем загрязненной почвы может вырасти до 200 тыс. т.

Спецтехника во время сбора мазута на пляже

Спецтехника во время сбора мазута на пляже

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Спецтехника во время сбора мазута на пляже

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Объем (загрязненного грунта.— "Ъ"), который прогнозируют специалисты, может составить до 200 тыс. т — сейчас специалисты вывезли только 14 тыс.»,— заявил господин Козлов на совещании в Анапе (цитата по каналу «Звезда»). Он пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации испорченной земли.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива из-за шторма. Один моряк погиб, остальных эвакуировали. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Два судна суммарно перевозили около 9 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов. По состоянию на вчерашний день, 22 декабря, в Краснодарском крае очистили 39 км береговой линии, всего загрязнено около 60 км.

Подробности — в репортаже «Ъ» «В Черном море, в черной пене».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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