В Краснодарском крае от мазута очистили 39 км береговой линии

В Краснодарском крае, побережье которого сильнее всего пострадало от разлива нефтепродуктов, собрано более 17 тыс. т загрязненного песка, сообщило МЧС. В регионе очищено 39,7 км береговой линии.

«В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако»,— сообщила пресс-служба МЧС в Telegram. К очистке побережья привлечены более 10 тыс. человек.

В Крыму волонтеры и сотрудники МЧС собрали 60,3 т загрязненного песка и грунта. Новые масляные пятна небольших размеров обнаружены на восьми участках. Очисткой территории занимаются более 400 человек.

15 декабря в районе Керченского залива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один из моряков погиб. Два судна суммарно перевозили около 9 тыс. т мазута. В результате крушения произошла его утечка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».