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Коммерсантъ FM
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Банкротство аренде не помеха

Конкурсного управляющего заподозрили в махинациях с недвижимостью

Как стало известно “Ъ”, неожиданное продолжение получила скандальная история бизнесмена Обида Ясинова, главы одной из старейших столичных строительных компаний, «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5). Он подозревался в мошенничестве, в том числе и при возведении жилья для силовых ведомств, и неуплате налогов, но за решеткой оказался за дачу взятки подмосковному чиновнику, а его предприятие признали банкротом. Между тем ФСБ и СКР выяснили, что конкурсный управляющий Иван Музыка вместо того, чтобы добросовестно по возможности расплатиться с кредиторами МСМ-5, несколько лет за взятку сдавал в аренду доверенное ему «наследство» господина Ясинова в виде здания на Алтуфьевском шоссе за 5% от реальной стоимости, а остальные деньги получал наличными. Пока в уголовном деле, где потерпевшими стали Росгвардия, правительство Москвы и еще целый ряд госструктур, официально фигурирует скромная сумма, но в целом ущерб оценивается примерно в 1,6 млрд руб., притом что общая сумма долгов МСМ-5 составляет немногим более 3 млрд.

Обид Ясинов

Обид Ясинов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / PhotoXpress

Обид Ясинов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / PhotoXpress

По данным “Ъ”, операцию в рамках расследования деятельности Ивана Музыки, члена СРО «Ассоциация антикризисных управляющих», на днях провели следователи столичного главка СКР при поддержке оперативников Службы экономической безопасности ФСБ. Оперативно-следственные группы синхронно провели восемь обысков по различным адресам и доставили на допрос ряд лиц. «В ходе мероприятий были изъяты документы, электронные носители и другие предметы, представляющие интерес для следствия, в ходе допросов фигуранты дали важные показания об организаторах преступной схемы»,— пояснил близкий к расследованию источник “Ъ”. По его словам, основные вопросы адресовались господину Музыке, однако незадолго до визита силовиков он улетел за границу.

Пока, по информации “Ъ”, в уголовном деле, возбужденном СКР в начале ноября, он фигурирует как «неустановленное лицо №1», но очевидно, что это лишь формальность, а в ближайшее время ему может быть заочно предъявлено обвинение, а затем последует объявление в розыск.

Как рассказывал “Ъ”, «Мосстроймеханизация-5» являлась одной из старейших строительных компаний Москвы, образованной на базе одноименного треста, работавшего с 1967 года. Будучи подрядчиком Минобороны, компания возводила жилье для военных в Подольске и объекты для космодрома Восточный. Кроме того, МСМ-5 реализовывала свои проекты по строительству почти 1,4 млн кв. м жилья в Москве и Подмосковье. В 2013 году оборот компании превысил 22 млрд руб., причем 70% этих средств касались генподрядных заказов. Но в 2018 году МСМ-5 фактически прекратила свою деятельность с долгами в размере 6,8 млрд руб. Тогда же появилось уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантом которого стал заслуженный строитель России Обид Ясинов. Заявителем, по данным “Ъ”, являлся тогдашний первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик. Дело в том, что в 2011 году силовики вошли в строительный проект МСМ-5 в качестве дольщиков. В ЖК «Леоновский парк» в Балашихе им должны были достаться 1678 квартир (более 50% от всего объема строительства). Остальные квадратные метры предназначались соинвесторам проекта — скандально известной «Социальной инициативе» и фонду социальной защиты «Ветеран». Однако в 2016 году, когда истек срок договора, Росгвардия, которая выделила на жилье в общей сложности 5,6 млрд руб., так и не получила порядка 400 квартир, а те, что были переданы, оказались с разного рода недоделками. Впрочем, следствие тогда говорило лишь о махинациях при строительстве только одного 8-го корпуса ЖК, где использовались более дешевые материалы, чем предполагалось, а ущерб оценивался в 167 млн руб. Также у следствия к компании появились претензии и по поводу неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ), но это дело позже было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Тем не менее в 2021 году Обид Ясинов все же был осужден на семь лет за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) главе городского округа Балашиха Евгению Жиркову. Последний, как установили следствие и суд, получил от предпринимателя в 2014–2015 годах две квартиры в «Леоновском парке» за то, что закрывал глава на срыв сроков введения строящихся объектов и «общее покровительство предпринимательской деятельности». В январе 2021 года МСМ-5 была признана банкротом, а конкурсным управляющим стал Иван Музыка.

По данным следствия, будучи аффилированным с одним из кредиторов МСМ-5 ООО «Магистраль», управляющий разработал простой, но весьма эффективный способ обогащения вместо того, чтобы добиваться выплаты долгов, которых на данный момент за МСМ-5 числится порядка 3,1 млрд руб. Еще в марте 2022 года он заключил контракт с частным предпринимателем, который взял в аренду здание МСМ-5 на Алтуфьевском шоссе неподалеку от метро «Владыкино». Тот, в свою очередь, стал сдавать его в субаренду. Однако в договорах указывались суммы в 5% от реальной арендной платы, а остальные деньги наличными через ИП приходили Ивану Музыке. Сейчас расследование ведется в отношении него и индивидуального предпринимателя по статьям о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе (ст. 201 и ст. 204 УК РФ). Пока в материалах дела, по некоторым данным, фигурирует сумма в 780 тыс. руб., однако, по самым скромным подсчетам, общий ущерб более чем за 2,5 года сдачи в аренду по баснословной скидке в 95% составляет порядка 1,6 млрд руб. При этом потерпевшими по делу уже признаны кредиторы МСМ-5, включая «Россети», «Ростех», Департамент городского имущества Москвы, МУП «Водоканал города Подольска», Росгвардию и т. д. Не исключено, что в ходе расследования деятельности антикризисного управляющего могут появиться и новые обвинения, включая мошенничество (ст. 159 УК РФ) или растрату вверенных средств (ст. 160 УК РФ), а также махинации с налогами и т. д. «Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, в ближайшее время будет уточнен процессуальный статус фигурантов, проведены неотложные действия, в том числе связанные с избранием меры пресечения и поиском лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых»,— резюмировал знакомый с ситуацией источник “Ъ”.

Сергей Сергеев

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