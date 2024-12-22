Сбербанк: в России на 30% участились попытки поджога банков

В России участились случаи, когда граждане совершают поджоги административных зданий и офисов банков под воздействием телефонных мошенников. По данным Сбербанка, количество таких нападений выросло на 30% в преддверии новогодних праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы банка (есть в распоряжении «Ъ») отмечается, что такой вид мошенничества появился в начале 2023 года. Злоумышленники связываются с жертвами, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане совершат противоправные действия. В других случаях предлагается устроить поджог за вознаграждение или заявляется, что такие действия поспособствуют поимке мошенников. При этом злоумышленники просят снять процесс нападения на видео. Наиболее часто совершать преступления заставляют социально уязвимых граждан, включая молодежь и пенсионеров.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причем в преддверии новогодних праздников»,— рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

За последнюю неделю в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков. 20 декабря в СМИ сообщалось о попытках поджогов и взрывов не менее пяти банкоматов в городах России. 22 декабря правоохранительные органы заявили о более чем десяти попытках поджогов и взрывов в Москве и Подмосковье за сутки.