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Коммерсантъ FM
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В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге произошел взрыв

Взрыв произошел в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт. По его данным, пострадавших нет. Отделение расположено на Среднеохтинском проспекте, дом 10.

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Фото: @aakhort

Фото: @aakhort

Фото: @aakhort

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Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: @aakhort

Фото: @aakhort

Фото: @aakhort

«Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле»,— сказано в сообщении Андрея Хорта в Telegram. Он также опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения.

Взрыв в отделении банка устроила пенсионерка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Она залила два литра бензина в банкомат, а затем подожгла его, написал господин Рогов в Telegram. Женщина получила контузию, с ней работают медики. По его данным, пенсионерка действовала под давлением украинских мошенников.

Ранее сегодня днем в торговом центре Fort в московском районе Отрадное взорвалась петарда. Пострадавших нет. РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что фейерверк в МФЦ, расположенном в ТЦ, запустила пенсионерка. По информации Shot, она призналась, что сделала это под давлением украинских мошенников.

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