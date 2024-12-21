Взрыв произошел в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт. По его данным, пострадавших нет. Отделение расположено на Среднеохтинском проспекте, дом 10.

«Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле»,— сказано в сообщении Андрея Хорта в Telegram. Он также опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения.

Взрыв в отделении банка устроила пенсионерка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Она залила два литра бензина в банкомат, а затем подожгла его, написал господин Рогов в Telegram. Женщина получила контузию, с ней работают медики. По его данным, пенсионерка действовала под давлением украинских мошенников.

Ранее сегодня днем в торговом центре Fort в московском районе Отрадное взорвалась петарда. Пострадавших нет. РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что фейерверк в МФЦ, расположенном в ТЦ, запустила пенсионерка. По информации Shot, она призналась, что сделала это под давлением украинских мошенников.