Суд отправил под домашний арест замглавы Дегтярска Андрея Ильина

Первоуральский городской суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест замглавы Дегтярска Андрея Ильина, обвиняемого по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, он пробудет под домашним арестом до 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне суд арестовал мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным «Ъ-Урал», Андрею Ильину была смягчена мера пресечения, в связи с тем, что он пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Вадима Пильникова. В частности, якобы именно от Андрея Ильина Вадим Пильников получил взятку за попустительство.

Напомним, в администрации Дегтярска сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями дважды проводили обыски. В первый раз они изымали документы в кабинете Андрея Ильина, во второй раз обыски проходили в кабинете Вадима Пильникова.

Мария Шараева