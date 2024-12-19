Главные новости за 19 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Группа компаний ПСК приобрела 1,9 га земли на Выборгской набережной, где расположен бизнес-центр «Акватория». Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель девелопера. На участке будет возведен жилой комплекс премиум-класса, пояснил он. Прежний владелец этой территории – ГК «Красная стрела». До завершения проектирования бизнес-центр «Акватория» продолжит работать, уточнили в ПСК. Застройку площадки планируется начать в 2025 году, сейчас идет подготовка архитектурной концепции и параметров проекта. Участок позволяет возвести около 30 тыс. кв. м жилья. По словам представителя ПСК, земля расположена возле Невы на пересечении городских магистралей с доступом к деловому и историческому центру города.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) купил 1470 квартир для льготников в 2024 году, их общая площадь составила 70,67 тыс. кв. м, изначально в ведомстве планировали приобрести только 64 тыс. кв. м жилья. Стоимость контрактов превысила 11,3 млрд рублей, в следующем году она вырастет на 100 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Смольный перевыполнил план закупки жилья».

В результате столкновения пассажирского поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым поездом пострадал 31 человек. Об увеличении их числа сообщили в пресс-службе РЖД. Уточненную информацию по происшествию опубликовали утром 19 декабря. Среди пострадавших пятеро детей. В больницы доставили 14 человек, в тяжелом состоянии находятся четыре пассажира.

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Турку. Следственный отдел Фрунзенского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщили в пресс-службе управления. Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователем был проведен осмотр места происшествия, в данный момент ведется работа с потерпевшими и очевидцами, добавили в ведомстве. Пострадавшие обратились за помощью в больницы.

На Ладожский вокзал днем 19 декабря прибыл поезд № 11 Мурманск — Петербург. Это был специально сформированный состав из уцелевших вагонов. На перроне поезд ждали встречающие, медики, а также волонтеры РЖД.

В Петербурге из отдела полиции отпустили основателя и экс-руководителя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха, которого накануне, 18 декабря, задержали по подозрению в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). О том, что он дома, господин Авербах сообщил «Ъ-СПб». «Отпустили даже без подписки (о невыезде,— «Ъ-СПб»). По факту происшествия просили не распространяться»,— рассказал бизнесмен. Свое самочувствие основатель Coris комментировать не стал. Ранее СМИ писали, что после задержания ему якобы стало плохо.

Двухэтажный поезд «Аврора», который 19 декабря тронулся с перрона Московского вокзала в сторону столицы, совершил вынужденную остановку в пути через 40 минут после отправления. Как рассказала корреспонденту издания одна из пассажирок, «не успев отъехать» от Петербурга «Аврора» остановилась по техническим причинам. Со слов девушки, проводница пояснила, что поезд ждет электромеханика. Примерно через 10 минут после вынужденной остановки состав поехал дальше. «На перегоне Санкт-Петербург-Товарный-Московский — Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский по техническим причинам остановлен поезд №743 сообщением Санкт-Петербург — Москва. Задержка составила около 50 минут», — пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

ЗАО «Микельанджело» приобрело здание бывшей котельной в поселке Кобралово в Ленинградской области. За счет этой площадки компания намерена нарастить выпуск молочной продукции в два раза, сообщил «Новый проспект». Недвижимость была выкуплена в ходе торгов за 19,4 млн рублей (при начальной цене в 27,8 млн рублей). Объект находится недалеко от завода «Микельанджело». Туда входит здание бывшей котельной площадью более 2 тыс. кв. метров, земельный участок 0,4 га, аккумуляторные баки и дымовая труба высотой 45 метров.

Исполняющей обязанности первого вице-губернатора — руководителя администрации Ленинградской области назначена Алла Астратова. В новой должности она приступила к работе с 19 декабря — соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. «Четкая, спокойная, профессиональная»,— охарактеризовал госпожу Астратову глава Ленобласти. До этого дня новый и.о. вице-губернатора занимала пост председателя областного комитета по труду и занятости населения. Должность первого заместителя господина Дрозденко стала вакантной с пятницы, 13 декабря, когда ее покинул Игорь Петров, который теперь представляет главу региона в Законодательном собрании Ленобласти.

Бывший глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко был задержан силовиками вечером 19 декабря. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Видео с задержанием посредника в передаче денег, а также самого господина Фадеенко, опубликовала пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Кадры предоставило региональное управление ФСБ. На них видно, как мужчины в форме уборщиков валят на землю предполагаемого подельника подозреваемого. В машине рядом были обнаружены пачки денег, аккуратно упакованные в коробку от виски. После этого сотрудники спецслужбы приходят в кабинет бывшего главы администрации. Как считает следствие, деньги господину Фадеенко передали за содействие в заключении госконтрактов на охрану образовательных учреждений района. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Мировой судья в Петербурге впервые рассмотрит уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны (ст. 283.2 УК РФ). Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов (ОПС) города Дарья Лебедева. Дело в отношении Ирины Железняк зарегистрировал Московский районный суд. Как следует из материалов, госпожа Железняк работала в научно-исследовательском институте Минобороны РФ в качестве гражданского персонала. Подсудимая обладала данными о совершенно секретных сведениях, ее выезд за пределы страны был ограничен до 2028 года, пояснила госпожа Лебедева. При этом, согласно предварительной версии, в июне текущего года Ирина Железняк улетела к сестре в Казахстан и пробыла на территории страны 19 суток.