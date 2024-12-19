Поезд «Аврора» остановился в пути через 40 минут после отправления с вокзала

Двухэтажный поезд «Аврора», который 19 декабря тронулся с перрона Московского вокзала в сторону столицы, совершил вынужденную остановку в пути через 40 минут после отправления. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала корреспонденту издания одна из пассажирок, «не успев отъехать» от Петербурга «Аврора» остановилась по техническим причинам. Со слов девушки, проводница пояснила, что поезд ждет электромеханика. Примерно через 10 минут после вынужденной остановки состав поехал дальше.

«На перегоне Санкт-Петербург-Товарный-Московский — Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский по техническим причинам остановлен поезд №743 сообщением Санкт-Петербург — Москва. Задержка составила около 50 минут», — пояснили изданию в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В Telegram-канале ОЖД также появилось сообщение, что поезда на Московском и Волховстроевском направлениях следуют с задержками от 30 минут.

Напомним, скоростной фирменный поезд «Аврора» курсировал по маршруту Москва — Санкт-Петербург в период с 1963 по 2010 год. В 2024-м рейсы решили возобновить с новым подвижным составом в связи с большим пассажиропотоком между столицами.

«Аврора» будет совершать ежедневные рейсы дважды в сутки с отправлением в 06:00 и 13:50 из Москвы и Петербурга по зеркальному расписанию. Путешествие займет 5,5 часа. В составе «Авроры» предусмотрены вагоны с сидячими местами эконом- и комфорт-классов, а также купе, СВ и вагон-бистро. Всего поезд состоит из 15 вагонов и вмещает 1,2 тыс. пассажиров.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что стоимость билетов на первый рейс обновленной «Авроры» будет начинаться от 743 и 744 рублей в Петербурге и Москве соответственно.

Артемий Чулков, Дарья Астанина