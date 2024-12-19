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«Микельанджело» намерен нарастить выпуск молока за счет покупки нового объекта

ЗАО «Микельанджело» приобрело здание бывшей котельной в поселке Кобралово в Ленинградской области. За счет этой площадки компания намерена нарастить выпуск молочной продукции в два раза, пишет «Новый проспект».

Недвижимость была выкуплена в ходе торгов за 19,4 млн рублей (при начальной цене в 27,8 млн рублей). Объект находится недалеко от завода «Микельанджело». Туда входит здание бывшей котельной площадью более 2 тыс. кв. метров, земельный участок 0,4 га, аккумуляторные баки и дымовая труба высотой 45 метров.

Председатель совета директоров ЗАО «Микельанджело» Зураб Квеквескири заявил, что после приспособления этого имущества под производство компания сможет в сутки выпускать 30 тонн молока. Однако для этого потребуются существенные инвестиции, объем которых не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитал крупнейшего пеллетного завода в СЗФО повторно выставили на торги.

Татьяна Титаева

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