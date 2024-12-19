РЖД сообщили об увеличении числа пострадавших в Мурманской области до 31

В результате столкновения пассажирского поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым поездом пострадал 31 человек. Об увеличении их числа сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточненную информацию по происшествию опубликовали утром 19 декабря. Среди пострадавших пятеро детей. В больницы доставили 14 человек, в тяжелом состоянии находятся четыре пассажира.

«Компания готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество жертв аварии выросло до двух человек.

Татьяна Титаева