Прорыв трубы с горячей водой на Турку стал уголовным делом

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Турку. Следственный отдел Фрунзенского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщили в пресс-службе управления.

Речь идет о ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователем был проведен осмотр места происшествия, в данный момент ведется работа с потерпевшими и очевидцами, добавили в ведомстве. Пострадавшие обратились за помощью в больницы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок улицы Маршала Захарова перекрывали из-за прорыва трубы с горячей водой.

Дарья Астанина