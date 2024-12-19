Мировой суд в Петербурге впервые рассмотрит дело по статье о защите гостайны

Мировой судья в Петербурге впервые рассмотрит уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны (ст. 283.2 УК РФ). Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов (ОПС) города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело в отношении Ирины Железняк зарегистрировал Московский районный суд. Как следует из материалов, госпожа Железняк работала в научно-исследовательском институте Минобороны РФ в качестве гражданского персонала. Подсудимая обладала данными о совершенно секретных сведениях, ее выезд за пределы страны был ограничен до 2028 года, пояснила госпожа Лебедева. При этом, согласно предварительной версии, в июне текущего года Ирина Железняк улетела к сестре в Казахстан и пробыла на территории страны 19 суток.

Госпоже Железняк вменяют ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (выезд из Российской Федерации гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено). Так как санкция статьи в качестве возможного наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, райсуд направил дело мировому судье участка № 125.

Ранее госпожа Лебедева в личном Telegram-канале рассказывала, что суд арестовал турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны в Крыму.

Дарья Астанина