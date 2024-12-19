Задержанного экс-главу частной скорой Coris Льва Авербаха отпустили из полиции

В Петербурге из отдела полиции отпустили основателя и экс-руководителя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха, которого накануне, 18 декабря, задержали по подозрению в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). О том, что он дома, господин Авербах сообщил «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Отпустили даже без подписки (о невыезде, — «Ъ-СПб»). По факту происшествия просили не распространяться»,— рассказал бизнесмен.

Свое самочувствие основатель Coris комментировать не стал. Ранее СМИ писали, что после задержания ему якобы стало плохо.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что под следствием по данному делу также находится нынешний гендиректор компании Дмитрий Ванин. Еще один фигурант был отпущен под подписку о невыезде. По версии правоохранителей, иностранцам за деньги продавались приглашения якобы на прохождение лечения.