Группа ПСК построит премиальное жилье на месте бизнес-центра «Акватория»

Группа компаний ПСК приобрела 1,9 га земли на Выборгской набережной, где расположен бизнес-центр «Акватория». Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель девелопера. На участке будет возведен жилой комплекс премиум-класса, пояснил он. Прежний владелец этой территории – ГК «Красная стрела».

До завершения проектирования бизнес-центр «Акватория» продолжит работать, уточнили в ПСК. Застройку площадки планируется начать в 2025 году, сейчас идет подготовка архитектурной концепции и параметров проекта. Участок позволяет возвести около 30 тыс. кв. м жилья. По словам представителя ПСК, земля расположена возле Невы на пересечении городских магистралей с доступом к деловому и историческому центру города.

Это вторая сделка ПСК на земельном рынке за последнее время. В декабре застройщик также стал владельцем 2 га на пересечении Малого проспекта и 24-линии Васильевского острова, где построит жилой комплекс бизнес-класса.

Константин Куркин