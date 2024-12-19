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Поезд № 11 Мурманск — Петербург прибыл на Ладожский вокзал

На Ладожский вокзал прибыл поезд № 11 Мурманск — Петербург. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

К зданию вокзала прибыл специально сформированный состав из уцелевших вагонов. На перроне поезд ждали встречающие, медики, а также волонтеры РЖД.

Напомним, пассажирский поезд № 11 столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области. Авария на путях произошла вечером 18 декабря. По последним данным, пострадал 31 пассажир, также есть двое погибших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по делу о происшествии в Мурманской области задержан машинист грузового поезда.

Дарья Астанина

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