На Ладожский вокзал прибыл поезд № 11 Мурманск — Петербург. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

К зданию вокзала прибыл специально сформированный состав из уцелевших вагонов. На перроне поезд ждали встречающие, медики, а также волонтеры РЖД.

Напомним, пассажирский поезд № 11 столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области. Авария на путях произошла вечером 18 декабря. По последним данным, пострадал 31 пассажир, также есть двое погибших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по делу о происшествии в Мурманской области задержан машинист грузового поезда.

Дарья Астанина