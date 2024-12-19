Главные новости за 19 декабря. Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин по итогам 2024 года занял 12-е место в национальном рейтинге глава городов. Мэр Краснодара Евгений Наумов оказался на 20-м месте.

В ночь на 19 декабря на Красной Поляне активно вели работы по расчистке и обработке дорог и тротуаров, в которых специалисты использовали 75 тонн противогололедных материалов.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что курортная инфраструктура города не пострадала от непогоды. В городе продолжают ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий.

Власти Сочи возобновили активные работы на стартовой точке флагманского пешеходного маршрута «Две реки — одно море». Вдоль реки Сочи на улице Конституции СССР завершат создание новой полуторакилометровой прогулочной зоны.

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Сочи Константин Затулин предложил пересмотреть мораторий на смертную казнь в России.

В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами, пострадавшими от оползневых процессов. На курорте запустили школьные автобусы и открыли временные проезды для пассажиров. Последствия непогоды продолжают устранять более 2 тыс. специалистов.

Горнолыжные курорты Сочи объявляют о старте вечернего катания. Любители зимних видов спорта смогут проехать по спускам до позднего вечера на трассах курортов «Газпром Поляна», «Красная Поляна» и «Роза Хутор».

Жители и гости Сочи смогут посетить праздничные торговые площадки до 30 января 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря, ответил на вопрос о строительстве магистрали Москва — Адлер.