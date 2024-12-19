Новогодние ярмарки в Сочи будут работать до конца января

Жители и гости Сочи смогут посетить праздничные торговые площадки до 30 января 2025 года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи начали работать новогодние ярмарки, которые будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 до 30 января 2025 года. Праздничные торговые площадки расположены в Лазаревском районе в возле дома №28 на улице Победы, в Центральном районе вблизи площади Флага на улице Навагинской и в Адлерском районе около дома №1 на улице Ленина.

На ярмарках посетители смогут приобрести товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры, изделия ручной работы, а также насладиться горячими напитками, выпечкой и блинами. Прилегающие территории оформлены в соответствии с городской концепцией новогоднего декора.

Одновременно в Сочи откроются елочные базары, где организуют продажу хвойных деревьев. Всего в городе определили 22 торговые точки, где представят сертифицированную продукцию.

В декабре Сочи украсят 93 крупных световых арт-объекта, из которых 91 уже применяли в предыдущие годы. В 2024 году добавятся две новые конструкции в виде дерева и большой еловой шишки. В Адлерском районе установят 26 световых арт-объектов, в Лазаревском — 11, в Хостинском — 11, в Центральном — 45.

Главную елку, которую приобрели несколько лет назад, расположили на площади Флага в середине декабря. Дополнительно в районах города установят 15 городских елок. Улицы украсят малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей и тематической атрибутики.

В декабре специалисты украсят автобусные остановки и изгороди. Праздничная подсветка дополнит оформление торговых и санаторно-курортных объектов города.

Мария Удовик