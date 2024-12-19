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Мэр Сочи: курортная инфраструктура не пострадала от непогоды

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что курортная инфраструктура города не пострадала от непогоды. В городе продолжают ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий, передает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По поручению главы Сочи Андрея Прошунина в администрациях трех районов созданы мониторинговые группы для взаимодействия с жителями, имущество которых пострадало от ливней и селей. Звонки принимает горячая линия: 8 (862) 266-06-03», – уточнили в мэрии.

По дороге в Абазинку убрали порядка 5 тыс. кубометров грязекаменной массы – около половины от общего объема оползня. Грунт продолжает движение. В работах задействовано 10 рабочих, используются 11 единиц спецтехники.

Как отметил господин Прошунин, уже восстановлено большинство маршрутов общественного транспорта в сельских населенных пунктах, на которые пришелся основной удар непогоды. Мэр также заявил, что случившееся не повлияет на проведение зимнего курортного сезона. Специалисты расчищают зимние пляжи.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта окажут материальную поддержку пострадавшим жителям. Мониторинговые группы приступили к оценке ущерба. Восстановительные работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков

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