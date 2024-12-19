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Более 2 тысяч специалистов устраняют последствия непогоды в Сочи

В Сочи продолжается масштабная работа по устранению последствий природных ЧС. Задействованы более 2 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В поселке Кепша и селе Чвижепсе восстановлено электроснабжение, специалисты ведут работы в Медовеевке. В Бестужевском запущен магистральный газопровод, продолжается ремонт на улицах Мясникяна и Банановой. В селе Сергей-Поле организуют альтернативный проезд совместно с национальным парком.

«В связи с холодной погодой приоритетом стало восстановление газоснабжения в местах с поврежденными коммуникациями. Работы по ликвидации последствий стихии ведутся непрерывно. В составе группировки ликвидаторов свыше 2 тыс. сотрудников различных служб», – сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

В Хостинском районе расчищают дорогу в село Абазинка, где из-за подвижек грунта движение временно перекрыто. В СНТ «Клен» села Краевско-Армянское эвакуировали жителей пяти домов из оползневой зоны. В Лазаревском районе возобновлено транспортное сообщение с селом Марьино, восстановлена переправа в Катковой Щели. В селе Сергей-Поле начали восстанавливать дорогу после оползня.

В Адлерском районе ведется расчистка дороги к СНТ «Олимп», уборка территорий в Краснополянском округе и Кудепсте. С пляжей курорта вывезено более 120 кубометров штормового мусора.

Вячеслав Рыжков

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