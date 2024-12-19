Глава Сочи занял 12-е место в национальном рейтинге мэров по итогам года

Мэр Сочи Андрей Прошунин по итогам 2024 года занял 12-е место в национальном рейтинге глава городов. Мэр Краснодара Евгений Наумов оказался на 20-м месте, говорится в исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведенном совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Исследовалась деятельность глав 88 городов России. Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Первое место традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке глава Казани Ильсур Метшин, а замыкает тройку лидеров глава Грозного Хас–Магомед Кадыров.

Говоря о Сочи, политик и общественный деятель Иван Чумаков заявил, что на курорте «сложились два параллельных мира»: мир большого бизнеса и мир обычных жителей. По мнению эксперта, господину Прошунину «пора представить программу развития города, которая была бы направлена на улучшение уровня жизни и перспектив сочинцев». Особое внимание спикер обратил на слабое развитие малого бизнеса на курорте.

«Тем не менее, пока за работу мэру можно поставить "четверку" — за попытку что-то сделать. Но если негативные тенденции сохранятся еще несколько месяцев, ситуация неизбежно ухудшится», – считает господин Чумаков.

Вячеслав Рыжков