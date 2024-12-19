В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами после оползней

В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами, пострадавшими от оползневых процессов. На курорте запустили школьные автобусы и открыли временные проезды для пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Накануне в Сочи возникли трудности с транспортом на семи маршрутах, однако сегодня ситуация улучшилась. В селе Высокое возобновил работу школьный автобус, а движение на мосту в Семеновке восстановили. Также для желающих открыт временный проезд к Калиновому озеру.

Проблемной точкой остается Семеновка, где продолжается движение грунта. Автобус №120, курсирующий от железнодорожного вокзала Сочи, временно доехал до переулка Калинового. После стабилизации оползня специалисты будут расчищать дороги и запускать автобусы малого класса для вывоза пассажиров из Семеновки. В остальных районах города транспортное сообщение функционирует в обычном режиме.

На курорте продолжается работа по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. По указанию главы Сочи Андрея Прошунина в администрациях трех районов создали мониторинговые группы для взаимодействия с жителями, чье имущество пострадало от ливней и селей. На дороге в Абазинку дорожники уже убрали около 5 тыс. кубометров грязекаменной массы, что составляет примерно половину от общего объема оползня. Грунт продолжает движение. В работах задействовали 10 рабочих и 11 единиц специализированной техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 19 декабря на Красной Поляне вели работы по расчистке и обработке дорог и тротуаров, в которых специалисты применили 75 тонн противогололедных материалов. Дорожные службы задействовали 74 единицы техники и 126 рабочих для устранения последствий непогоды.

Мария Удовик