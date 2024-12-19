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Депутат Затулин призвал вернуть смертную казнь после убийства генерала Кириллова

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Сочи Константин Затулин предложил пересмотреть мораторий на смертную казнь в России. Заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» после гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы просто обязаны, как мне кажется, вернуться к вопросу о снятии моратория со смертной казни, потому что период военных действий, период, когда происходят теракты», – заявил депутат Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что право выносить смертный приговор должно принадлежать суду присяжных, что соответствует действующей Конституции РФ. Также Константин Затулин заявил, что теракт, из-за которого погиб генерал Кириллов, является средством, чтобы «накалить обстановку и сделать переговоры невозможными».

17 декабря в Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство находилось на припаркованном у подъезда самокате. На следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого – гражданина Узбекистана 1995 года рождения.

Вячеслав Рыжков

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