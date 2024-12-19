На Красной Поляне и в Сочи ликвидируют последствия ночной непогоды

В ночь на 19 декабря на Красной Поляне активно вели работы по расчистке и обработке дорог и тротуаров, в которых специалисты использовали 75 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Муниципальные, краевые и федеральные дорожные службы задействовали 74 единицы техники и 126 рабочих для устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Подрядные организации перевели в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В Сочи продолжают ликвидировать последствий сильного дождя и снегопада. Энергетики устранили все крупные технологические нарушения, вызванные неблагоприятными метеоусловиями. Однако работы продолжаются в Медовеевке, где упало около 40 деревьев, уточнили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

По указанию главы города Андрея Прошунина, специалисты МУП «Водоканал» очистили открытые и закрытые ливневые системы водоотведения в селе Бестужевское. В этих работах задействовали две единицы специализированной техники и шесть специалистов.

В ночь на 18 декабря участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое подтопило, что вынудило сотрудников ГАИ временно закрыть движение для автомобилей. За последние сутки в Сочи выпало 42 мм дождя, что составляет более четверти месячной нормы осадков. В то время как Красная Поляна столкнулась с сильным снегопадом, который значительно затруднил передвижение. К утру интенсивность осадков начала снижаться, и синоптики сообщают о том, что пик непогоды в этом районе пройден.

«Ъ-Сочи» писал о выходе реки Херота из берегов, что привело к подтоплению нескольких дворов. В связи с опасным уровнем воды в реке 17 декабря было проведено оповещение населения.

Мария Удовик