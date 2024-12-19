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Владимир Путин: нужно обеспечить въезд в Сочи и «уничтожить пробки»

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря, ответил на вопрос о строительстве магистрали Москва — Адлер. Журналист из Чеченской республики предложил главе государства включить в проект магистрали Грозный и Махачкалу.

Фото: Telegram-канал СКЖД

Фото: Telegram-канал СКЖД

В ответ на это глава государства отметил, что необходимо обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи и «уничтожить пробки», которые скапливаются на подходе к Адлеру. «О Грозном и Махачкале — подумаем», — добавил президент.

Летом 2024 года на ПМЭФ представили проект магистрали для поездов из Москвы в Адлер. Предполагается, что поезда из Москвы со скоростью 400 км/ч за 7 часов 50 минут будут добираться до Адлера. Для магистрали потребуется 107 поездов. Планируется, что пассажиропоток по планируемой магистрали протяженностью 1,5 тыс. км ожидается на уровне 17,2 млн пассажиров в год. В сентябре 2023 года стоимость строительства магистрали оценивалась в 3,2 трлн руб.

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12:00 19 декабря. Президенту задали более 2 млн вопросов. Трансляция продолжается.

Вячеслав Рыжков

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