На маршруте «Две реки – одно море» в Сочи возобновили работы

Власти Сочи возобновили активные работы на стартовой точке флагманского пешеходного маршрута «Две реки – одно море». Вдоль реки Сочи на улице Конституции СССР завершат создание новой полуторакилометровой прогулочной зоны, которой раньше никогда не было, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр уточнил, что уже благоустроили более 850 м променада. Установлено подпорное ограждение, специалисты уложили около 2 тыс. кв. м тротуара. Также здесь смонтировали освещение.

«Впереди сложный участок, где берег реки сужается. На месте обсудили с подрядчиком технику выполнения необходимых работ. Весь объем он планирует выполнить к февралю», – рассказал господин Прошунин.

Ранее глава Сочи заявил, что курортная инфраструктура не пострадала от непогоды. В городе продолжают устранять последствия шторма. По словам мэра, удар стихии не повлияет на проведение зимнего курортного сезона.

Вячеслав Рыжков