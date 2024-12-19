В горах Сочи откроют более 21 км трасс для вечернего катания

Горнолыжные курорты Сочи объявляют о старте вечернего катания. Любители зимних видов спорта смогут проехать по спускам до позднего вечера на трассах курортов «Газпром Поляна», «Красная Поляна» и «Роза Хутор», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте «Газпром Поляна» 19 и 20 декабря проходят тестовые катания на трассах вершин Лаура и Альпика. Посетителям доступны 12,5 км освещенных маршрутов, которые будут работать до 23:00. Официальное открытие сезона состоится 21 декабря на приюте «Псехако», где пройдут праздничные прокаты, анимационные программы, викторины, угощения и музыкальные выступления.

Завтра, 20 декабря, начнется вечернее катание на трассах курорта «Красная Поляна». Благодаря системе искусственного оснежения и обильным снегопадам трассы «2B Красная Поляна», «2F Реликтовый лес», «8A Учебная», «8Е Звездная» и «15А Первый шаг» будут доступны с 18:30 до 22:00. Общая протяженность вечерних маршрутов составит 5 км.

Курорт «Роза Хутор» откроет сезон 20 декабря. Старт начнется с праздничного ретро-спуска на северных склонах хребта Аибга. Южный склон и дополнительные трассы будут запускать по мере улучшения погодных условий.

В этом зимнем сезоне курорты Сочи предлагают 125 трасс общей протяженностью 174 км, 64 современных подъемника и разнообразные программы для гостей всех возрастов. По словам директора департамента курортов и туризма курорта Сергея Сомко, праздничные каникулы привлекут около 300 тыс. организованных гостей и порядка 200 тыс. экскурсантов. На новогодние праздники номерной фонд горного кластера, включающий 167 отелей и гостевых домов общей вместимостью более 27 тыс. мест, забронирован почти на 80%.

Мария Удовик