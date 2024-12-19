Путин рассказал об украинских диверсантах в Словакии

Президент России Владимир Путин на совмещенной пресс-конференции и прямой линии «Итоги года» рассказал, что получил от спецслужб информацию: в Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами расположения энергообъектов этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Совсем недавно мне спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии»,— сказал господин Путин.

Как сообщил президент, он попросит, чтобы российские спецслужбы «по партнерским каналам... запросили своих коллег» об этой ситуации. «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор»,— добавил Владимир Путин.