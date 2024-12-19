Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чехия нарастила поставки пива в Россию до максимума с 2020 года

По итогам октября Чехия увеличила поставки пива в Россию до €4 млн. Показатель вырос в 1,9 раза в годовом выражении и стал максимумом с 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Другим крупным поставщиком, нарастившим экспорт пива, стала Польша: Россия в октябре закупила польского пива на €2,3 млн, в 5,7 раза больше, чем годом ранее. Остальные страны сократили продажи. Германия уменьшила поставки пива в Россию на 18% год к году, до €6 млн, Латвия — на 12%, до €3,5 млн, Литва — на 41%, до €2,6 млн.

В общей сложности в октябре Россия закупила в странах Евросоюза пива на €20,5 млн. Это на 4% меньше в годовом выражении. За десять месяцев 2024 года поставки этого напитка составили €211 млн (снижение на 4%).

Тем временем Китай почти вдвое нарастил экспорт пива в Россию. Поставки в денежном выражении за десять месяцев выросли до $25,5 млн. Закупки китайского пива активно растут с лета: в августе месячные объемы достигли максимальных значений с 2015 года. Российские производители пива тоже пытаются увеличить поставки в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «О пивный новый тренд».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...