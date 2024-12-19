Чехия нарастила поставки пива в Россию до максимума с 2020 года

По итогам октября Чехия увеличила поставки пива в Россию до €4 млн. Показатель вырос в 1,9 раза в годовом выражении и стал максимумом с 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Другим крупным поставщиком, нарастившим экспорт пива, стала Польша: Россия в октябре закупила польского пива на €2,3 млн, в 5,7 раза больше, чем годом ранее. Остальные страны сократили продажи. Германия уменьшила поставки пива в Россию на 18% год к году, до €6 млн, Латвия — на 12%, до €3,5 млн, Литва — на 41%, до €2,6 млн.

В общей сложности в октябре Россия закупила в странах Евросоюза пива на €20,5 млн. Это на 4% меньше в годовом выражении. За десять месяцев 2024 года поставки этого напитка составили €211 млн (снижение на 4%).

Тем временем Китай почти вдвое нарастил экспорт пива в Россию. Поставки в денежном выражении за десять месяцев выросли до $25,5 млн. Закупки китайского пива активно растут с лета: в августе месячные объемы достигли максимальных значений с 2015 года. Российские производители пива тоже пытаются увеличить поставки в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «О пивный новый тренд».