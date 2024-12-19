Высокотехнологичный кешбэк

На фоне предстоящего в 2025 году роста налога на прибыль правительство расширяет точечные меры поддержки приоритетных отраслей — в частности, власти готовы стимулировать закупки российской высокотехнологичной продукции. Принятым постановлением расширен список продукции, при покупке которой компании могут снижать свой налог на прибыль. Кроме того, с 1,5 до 2 поднят коэффициент увеличения учитываемых при применении такой льготы затрат. По экспертным оценкам, это может повысить потенциальный эффект от применения механизма в 2,5 раза, сделав его более востребованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство во главе с Михаилом Мишустиным обновило перечень высокотехнологичной продукции, при покупке которой потом можно сэкономить на налоге на прибыль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство во главе с Михаилом Мишустиным обновило перечень высокотехнологичной продукции, при покупке которой потом можно сэкономить на налоге на прибыль

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство РФ приняло постановление, предусматривающее расширение с 2025 года механизма стимулирования закупок высокотехнологичной продукции. Речь, в частности, идет о возможности компаний учесть затраты на приобретение таких товаров с применением повышенного коэффициента — что позволит им впоследствии снизить свой налог на прибыль. Такой механизм действует с 2023 года для более чем 40 видов продукции (это, например, компрессоры, промышленные роботы, турбины) — при их закупке затраты можно учесть с коэффициентом 1,5.

Принятым постановлением перечень высокотехнологичной продукции, при покупке которой может применяться такая льгота, существенно расширен. В него включены еще около 20 видов продукции радиоэлектронной промышленности — например, коммуникационная и радиолокационная аппаратура, устройства хранения данных, модемы и оборудование для обработки сетевого трафика. Кроме того, увеличен и коэффициент, применяемый для учета расходов — с 1,5 до 2 (то есть базу по налогу на прибыль можно снизить на удвоенную сумму таких затрат).

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на заседании правительства, сэкономленные за счет снижения налога средства компании смогут направлять на закупку сырья, подготовку специалистов и «дальнейшее системное развитие компаний». Отметим, увеличить налоговую льготу при закупке высокотехнологичного оборудования правительству было поручено в рамках послания президента Федеральному собранию 29 февраля этого года. Летом мера об увеличении коэффициента списания затрат на покупку высокотехнологичного оборудования была вписана в Налоговый кодекс. Сейчас правительство принятием подзаконного акта обеспечило практический запуск изменений с 2025 года.

Расширение льготы весьма актуально с учетом предстоящего роста налога на прибыль с 20% до 25%. Напомним, еще одна мера, компенсирующая увеличение фискальной нагрузки — механизм федерального инвестиционного налогового вычета,— не вполне оправдала ожидания бизнеса. Изначально предлагалось возмещение 6% затрат на приобретение оборудования и нематериальных активов, но в итоге вычет составил всего 3% — и на финансирование механизма в 2025 году заложено лишь 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 ноября).

В Минфине уже не раз отмечали, что оказывать поддержку всем секторам экономики невозможно, поэтому необходимо концентрироваться на приоритетных направлениях. Сектор высокотехнологичной продукции на фоне потери доступа к зарубежным технологиям из-за санкций является одним из таких приоритетов властей. Так, в рамках достижения национальных целей перед правительством стоит задача увеличения к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. Для поддержки этого сектора уже задействован ряд механизмов — как напомнил в среду Михаил Мишустин, предусмотрены льготные кредиты и пониженные ставки страховых взносов. На фоне планов по ограничению субсидирования кредитов с господдержкой подобные точечные механизмы поддержки могут стать более востребованными.

Как пояснил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров, с учетом одновременного роста повышающего коэффициента с 1,5 до 2 и ставки налога на прибыль с 20% до 25% налоговый эффект от применения этой меры вырастет в 2,5 раза — с 10% до 25% от размера соответствующих затрат. Такой существенный рост потенциального эффекта, полагает он, повышает интерес к инструменту, который исторически не пользовался большой популярностью в связи с ограниченностью перечня оборудования. «Возможно, расширение перечня и повышение активности российских производителей в части импортозамещения сделает этот инструмент более востребованным»,— говорит господин Бабуров.

Евгения Крючкова