В Свердловской области начнут отслеживать водителей без ОСАГО по камерам

Свердловская область стала одним из трех пилотных регионов, где с 1 марта 2025 года будут тестировать систему выявления водителей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. По словам руководителя «Национальной страховой информационной системы» Николая Галушина, систему также опробуют в Москве и Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 марта 2025 года в Свердловской области будут отслеживать водителей без ОСАГО по камерам дорожного наблюдения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ С 1 марта 2025 года в Свердловской области будут отслеживать водителей без ОСАГО по камерам дорожного наблюдения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметил господин Галушкин, водителям, у которых не будет ОСАГО, направят уведомление через портал «Госуслуг» о том, что его необходимо оформить. Планируется, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут введены в конце 2026 года.

Ранее «Ъ» сообщал, что эксперимент изначально планировали проводить на протяжении одного года на территории всей России. По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), без ОСАГО ездят до 3,6 млн россиян.

Напомним, в декабре 2024 года Госдума приняла поправки к КоАП, усиливающие наказание за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. В частности, был введен штраф в размере 3-5 тыс. руб. за повторное управление авто без полиса ОСАГО. Ранее за езду без ОСАГО инспекторы ГИБДД после остановки автомобиля и проверки документов у водителя штрафовали нарушителей на 800 руб. Наказание за повторное в течение года нарушение не было предусмотрено.

Анастасия Таначева