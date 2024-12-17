Главные новости за 17 декабря. Сочи

Международный аэропорт Сочи объявил об открытии полетов по новому направлению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в Шардже, будет осуществлять полеты три раза в неделю.

Следственный департамент МВД отказал Янине Копайгородской, находящейся под домашним арестом, в праве посещать богослужения.

Экс-судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский обратился в Верховный суд РФ с жалобой на приговор по делу о смертельном ДТП.

За прошедшие сутки, по данным информационных ресурсов и систем, осадки регистрировались по всей территории Краснодарского края с максимальной интенсивностью в Туапсинском районе и Сочи. В частности, в Сочи выпало 45 мм осадков.

В ночь с 16 на 17 декабря в Сочи из-за непогоды несколько деревьев упали на проезжую часть.

Городской оперативный штаб Сочи сообщает о стабильной работе коммунальной и транспортной инфраструктуры в условиях непогоды.

Несмотря на непогоду, обрушившуюся на Сочи во вторник, 17 декабря, аэропорт курорта также работает штатно.

Нефтяное пятно, которое образовалось в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, не представляет угрозы для побережья Сириуса. Специалисты работают над ликвидацией последствий инцидента, что снижает вероятность попадания загрязняющих веществ на берега курорта.

Эксперты считают, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не повлияет на летний туристический сезон 2025 года на кубанских курортах, в том числе и в Сочи.

Краснодарский краевой суд признал жителей Сочи Роберта Аведяна, Галуста Кешишяна и Арутюна Кюляна виновными в причинении легкого вреда здоровью Рубену Григоряну. Последний известен тем, что в конце 90-х годов заказал нападение на победительницу конкурса «Мисс Сочи» 17-летнюю Элеонору Кондратюк.