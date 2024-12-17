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Air Arabia запускает прямые рейсы из Шарджи в Сочи

Международный аэропорт Сочи объявил об открытии полетов по новому направлению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в Шардже, будет осуществлять полеты три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, передает пресс-служба сочинской воздушной гавани.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться, начиная с 27 июня 2025 года на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 174 пассажира. Вылет из Шарджи запланирован на 08:35 с прибытием в Сочи в 11:30, обратный рейс — отправление в 12:30 и прибытие в 17:15 по местному времени. Полеты будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам.

«ОАЭ входит в топ-5 популярных стран среди наших пассажиров. Мы также наблюдаем возрастающий интерес граждан ОАЭ к курортной столице России»,— сообщил генеральный директор УК «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Генеральный директор Air Arabia Group Адель Аль Али подчеркнул важность нового маршрута для укрепления связей между странами: «Этот маршрут демонстрирует нашу готовность предложить клиентам больше возможностей для путешествий и поддержать рост туризма».

За 11 месяцев 2024 года пассажиропоток между Сочи и ОАЭ достиг 83,5 тыс. человек, что на 29% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Решение о запуске рейсов стало одним из результатов международного форума AIRTRAVELSOCHI, организованного холдингом «Аэродинамика» в октябре 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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