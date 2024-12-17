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Краснодарский экс-судья оспорил в ВС РФ приговор за смертельное ДТП

Экс-судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский обратился в Верховный суд РФ с жалобой на приговор по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В феврале 2024 года Ростовский областной суд приговорил бывшего судью Захарчевского к шести годам колонии-поселения за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека, и оставление пострадавшего в опасности. После вынесения приговора защита подала апелляцию, которую Третий апелляционный суд в Сочи отклонил, оставив наказание без изменений.

Смертельная авария произошла 7 апреля 2020 года в Краснодаре. Управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, судья Захарчевский сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и покинул место происшествия. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Обвинение настаивало на преднамеренности действий подсудимого. Прокуратура требовала 10 лет лишения свободы. Фигурант частично признал вину, утверждая, что во время аварии почувствовал недомогание и не контролировал свои действия.

Жалоба в ВС РФ, как уточняется, поступила 8 ноября 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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